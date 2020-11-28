العثور على شرطي مشنوقا داخل منزله في البويرة

النيابة أمرت بفتح تحقيق قضائي

تدخل عناصر الحماية المدنية بالبويرة، ليلة أول أمس الجمعة، لنقل جثة شرطى عثر عليه مشنوقا بحبل داخل منزله بقرية اث يخلف بامشدالة شرق إقليم ولاية البويرة.

وبحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن الضحية كان يشتغل بمصالح أمن دائرة بشلول، وقد جرى اكتشافه جثة هامدة داخل منزله في حدود الساعة الثامنة والنصف ليلا.

وقد تم تحويل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى امشدالة لاجراء عملية التشريح الطبي لمعرفة أسباب الوفاة.

وحسب مصدر مقرب من عائلة الضحية، فإن هذا الاخير لم يكن يعاني من مشاكل نفسية أو اجتماعية. ليضيف مصدر اخر من زملائه في اتصال بالنهار ان الضحية كان في المدة الاخيرة يشعر بالارهاق والتعب، واحيانا يصاب بنوبة اكتئاب، مشددا في نفس الوقت على أنه لم يشك على الإطلاق من اي ضغط اثناء عمله او خلال المناوبة.

ومعروف عن الشرطي الراحل حسب ذات المصدر طيبته مع زملائه وحسن خلقه.

وقد فتحت النيابة تحقيقا قضائيا لمعرفة خلفيات القضية.