العثور على شيخ مفقود بتبسة

عُثر مساء اليوم الجمعة، على جثة شيخ مفقود من عائلته بجبل واد الحجر أعالي مدينة تبسة.

وحسب مصادر “النهار”، فإنّ الجثة تعود للضحية المدعو “علي نصار” الذي إختفى منذ 7 أيام في ظروف غامضة.

وقد عثرت عليها مصالح الدرك بالتنسيق مع مصالح أمن ولاية تبسة، إثر عمليات بحث مشتركة وواسعة.

كما رافقت مصالح الحماية المدنية العملية بنقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عالية صالح.

ووفقا لذات المصادر، أمر ووكيل الجمهورية بمحكمة تبسة باخضاع الجثة للتشريح من طرف الطبيب الشرعي.

بالموازاة مع فتح تحقيق في ظروف وملابسات الاختفاء الوفاة.