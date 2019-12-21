العثور على شيخ مقتول داخل منزله بالداموس في تيبازة

أخبار الجزائر
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العثور على شيخ مقتول داخل منزله بالداموس في تيبازة
بقلم حمزة.ب

الضحية تم تكبيل يديه وتكميم فمه قبل قتله خنقا

فتحت مصالح الدرك الوطني لتيبازة مساء اليوم تحقيقا في جريمة قتل تعرض لها شيخ من طرف مجهولين بدوار الرمامل بلدية الداموس غرب ولاية تيبازة.

حيثيات القضية تعود حسب مصادر ” النهار” اونلاين الى تنقل ابناء الضحية الى بيت والدهم المدعو بن عبيد محمد البالغ من العمر 83 سنة.

أين لفت انتباههم وجود سلم بجدار المنزل وعقب دخولهم تفاجؤا بجثة والدهم وهو مكبل اليدين ومكمم الفم.

مما يوحي تعرضة للقتل خاصة وانه يعيش وحيدا بعد وفاة زوجته وتنقل ابنائه للعيش في مدينة الداموس.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=744687

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