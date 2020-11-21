العثور على شيخ وزوجته مقتولين داخل منزلهما بالدريعة في سوق أهراس

الضحيتان تلقيا ضربات وطعنات باستعمال آلة حادة

إهتز، عشية أمس، سكان منطقة الدريعة بولاية سوق أهراس على وقع جريمة شنعاء راح ضحيتها شيخ في العقد التاسع من عمره وزوجته العجوز في العقد الثامن من عمرها، بعد أن تلقيا طعنات بآلة حادة من طرف مجهولين داخل منزلهما، ومن ثم الفرار نحو وجهة مجهولة تاركين الضحيتين يسبحان في بركة من دمائهما.

الجريمة تفطن لها جيران الشيخ الضحية وزوجته العجوز، حيث سارعوا لإبلاغ المصالح الأمنية التي هبّت إلى عين المكان رفقة عناصر الحماية المدنية، ليتم تحويل جثتي الضحيتين بعد معاينتهما بمسرح الجريمة، نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مداوروش، لعرضهما على مصلحة الطب الشرعي، لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.

من جهتها، فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا معمقا لمعرفة حيثيات الجريمة التي ظلت حديث العام والخاص بالمنطقة طيلة أمسية أمس، سيما وأن الشيخ الضحية وزوجته العجوز يتمتعان بسمعة طيبة بمنطقة الدريعة وليست لهما أية مشاكل مع أين كان.

وقد خيم جو من الحزن والأسى على سكان منطقة الدريعة بفعل بشاعة الجريمة التيس استهدفت عجوزين، لا حول ولا حيلة لهما، وطالبوا بتشديد أقصى العقوبات على الجناة.