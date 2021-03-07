العثور على صاحب دور “بوبكر” في فيلم “دورية نحو الشرق” ميتا داخل منزله في ورڤلة 

صاحب مقولة “طيّش لا نكملك” عاش محبوبا وسط سكان المدينة

توفي، أمس، الممثل السينمائي “عبد الكريم كعرار” المدعو “خالو”، عن عمر ناهز 73 سنة، إثر تعرضه لأزمة قلبية حادة داخل منزله الكائن في حي 400 مسكن وسط مدينة ورڤلة التي أقام فيها منذ التسعينات قادما من مسقط رأسه سكيكدة.

ووفق المعلومات التي تحصلت عليها “النهار” من مصادر محلية، فإن الفقيد كان يعاني من مرض القلب المزمن منذ عدة سنوات، وظلّ يعيش تحت رحمته، إلى أن تدهور صحته في الأسبوع الأخير، مما أجبر الجيران على تفقده ومعاينته من حين لآخر، كونه يعيش وحيدا، وبمجرد غيابه عن الأنظار خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وعدم رده على الاتصالات الهاتفية، اضطر الجيران إلى اقتحام منزله، ليتم العثور عليه ميتا، ليقوموا بإخطار مصالح الحماية المدنية، التي تنقلت على جناح السرعة في حدود الساعة الثامنة و46 دقيقية لتحويله نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى “محمد بوضياف” بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية، فيما فتحت مصالح الشرطة تحقيقا موسعا حول ملابسات الوفاة، التي تركت حزنا وأسى كبيرين لدى سكان ورڤلة، لا سيما وأن الفقيد يحظى باحترام كبير وسط شعبيته الواسعة.

وبالرجوع إلى المشوار الفني للفقيد، فإنه اشتهر بقيامه بدور الشاب “بوبكر” في فيلم “دورية نحو الشرق” لمخرجه عمار العسكري سنة 1971.