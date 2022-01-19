العثور على صراصير داخل الخبز في مخبزة بسوق أهراس!

قامت فرق الرقابة التابعة لمصلحة حماية المستهلك وقمع الغش في مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية سوق أهراس، بعدة خرجات، مما مكّنها من حجز 58 كيلوغراما من مواد غذائية وغير غذائية منتهية الصلاحية على مستوى عدة محلات لتجارة التجزئة للتغذية العامة، وتجارة تجزئة اللحوم والدواجن والبيض ببلدية “مداوروش”.

كما جرى من طرف فرق الرقابة التابعة لمصلحة حماية المستهلك وقمع الغش بمديرية التجارة، تسجيل نقائص في شروط النظافة على مستوى إحدى هذه المخابز بمدينة سوق أهراس.

وأوضحت مصالح مديرية التجارة، بأن هذه العمليات تندرج في إطار مراقبة مدى احترام الرقابة الذاتية قبل وضع المنتوجات للاستهلاك على مستوى حلقة التسويق، وقصد مراقبة شروط حفظ وعرض المواد الغذائية، مشيرة إلى أن هذه الكميات منتهية الصلاحية تمثلت في جبن، أرز، “مارغرين”، حلوى، شوكولاطة، مواد التنظيف، جميعها منتهية الصلاحية، كانت موجهة للاستهلاك البشري على مستوى محل لتجارة التجزئة للتغذية العامة كائن في بلدية “مداوروش”.

وفي سياق هذه الخرجات النوعية التي تقوم بها فرق الرقابة، فقد سجلت فرق الرقابة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش التابعة لمديرية التجارة وترقية الصادرات بعاصمة الولاية على مستوى نشاط المخابز، تسجيل نقص في شروط النظافة على مستوى إحدى هذه المخابز من حيث وجود صراصير على باب قاعة التخمّر لمادة الخبز، كما تم العثور على أحدها مغروسا ضمن قطعة الخبز المعروض للاستهلاك، وهي نقائص من شأنها أن تؤثر على صحة وسلامة المستهلك.

ونظرا لما تشكله هذه المواد، لا سيما الغذائية منها، من خطر على صحة وسلامة المستهلك، فقد تم سحبها فورا وإتلافها في مفرغة البلدية.

وقد تم اتخاذ بشأن التاجرين المخالفين كافة الإجراءات القانونية الردعية طبقا للقوانين السارية المفعول في هذا المجال، مع إعداد ملف للمتابعة القضائية ضد المخالفين.

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نجحت عناصر فصيلة الأبحاث التابعين للمجموعة الإقليمة للدرك الوطني بسوق أهراس، من توقيف أربعيني بمنطقة تيفاش، وذلك للإشتباه في قيامه بالمضاربة غير المشروعة ببضائع.

ويأتي ذلك، في إطار مكافحة شتى أنواع المضاربة بالسلع المدعمة من طرف الدولة، وكذا العمل الاستباقي والمدهماتي لعناصر الدرك الوطني عبر إقليم الاختصاص.

وأسفرت العملية عن حجز كمية معتبرة من الأسمدة الفلاحية وبذور القمح اللين وبذور الشعير. حيث قدرت بـ 81 قنطار أسمدة فلاحية و145 قنطار بذور القمح اللين والشعير. بقيمة مالية إجمالية قدرت بـ 171 مليون سنتيم ، كانت مخبأة داخل مستودع.

كما تمت عملية توقيف الشخص اثر ورود معلومات دقيقة لمصالح الدرك الوطني بسوق أهراس، مفادها وجود شخص يقوم بتخزين أسمدة فلاحية و بدور القمح اللين والشعير . لغرض المضاربة بها وبيعها بطريقة غير قانونية لفلاحي المنطقة وبأسعار خيالية.

مما استدعى التدخل من قبل عناصر فصيلة الأبحاث بسوق أهراس. أين تم العثور على السلع السالفة الذكر، ليتم توقيف صاحب المستودع وتحويله على التحقيق، بعد إخطار الجهات القضائية.

هذا وقد تم تحرير محضر سماع في حق صاحب المستودع ، لغرض تقديمه أمام الجهات القضائية، خلال الساعات القليلة القادمة. للنظر في التهم المنسوبة إليه، و المتعلقة أساسا في المضاربة غير المشروعة، وتحويل البضائع عن مقصدها الامتيازي.

وكذا توزيع وتسويق البذور والشتائل دون الحصول على الترخيص والاعتماد. وبيع مواد الصحة النباتية وأسمدة فلاحية دون الحصول على الترخيص والاعتماد.

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