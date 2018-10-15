العثور على صورة لاعب من شبيبة سكيكدة عليها طلاسم سحر وشعوذة في مقبرة

تفاجأ باتصال من صديقه بعد أن تم نشر الصورة على «الفاسيبوك»

تفاجأ وسط ميدان لاعب شبيبة سكيكدة لهذا الموسم، سعدي محمد، بصورته التي تم تداولها على نطاق واسع عبر صفحات التواصل الاجتماعي «فايسبوك» مكتوب عليها عبارات السحر والشعوذة، ناهيك عن بعض القصاصات من الورق تحمل هي الأخرى طلاسم سحر.

وقد تم العثور على هذه الطلاسم بمقبرة في سكيكدة، وكان أحد مسيري بعض صفحات «الفايسبوك» التي تحمل اسم فريق شبيبة سكيكدة قد قام بنشر صورة اللاعب، قبل أن يتم نشرها وتداولها في العديد من الصفحات وكذا لدى أنصار شبيبة سكيكدة.

وفي اتصال «النهار» واللاعب سعدي، استغرب من هذه القضية بعد أن أكد بأنها صورته حقيقة وأنه فعلا تعرض للسحر.

اللاعب سعدي: «الله يهدي من خلق.. حسبي الله ونعم الوكيل»

وفي حديثنا إلى اللاعب الذي بدا جد متأثر ومحتار لما تعرض له، خاصة أنه حديث العهد بالزواج، كشف لـ»النهار» بأنه لم يصدق الخبر إلا بعد أن تأكد من الصورة.

وبلهجة متأثرة قال: «لقد تلقيت اتصالا من صديق وأرسل لي الصورة، لقد ذعرت حقيقة أستغفر الله.. أستغفر الله.. حرام عليهم أنا لم أسئ لأحد وأفعل الخير دائما.. حسبي الله ونعم الوكيل.. الله يهدي من خلق.

لقد اتصلت بالشخص صاحب الصفحة التي قامت بنشر الصورة وطلبت منه أن يمكنني منها كي أذهب إلى الراقي، لكنه تجاهلني ولم يكشف عن مصدر الصورة بعد أن أوهمني بأن شخصا آخر هو من منحها له»، مؤكدا بأنه سيقوم بالتوجه إلى أحد الرقاة لإبطال هذا السحر.

حملة تضامن واسعة مع اللاعب من قبل أنصار الشبيبة

هذه القضية لم تمر مرور الكرام، خاصة أن اللاعب محبوب في أوساط أنصار شبيبة سكيكدة، أين تلقى اللاعب حملة تضامن واسعة ودعوات بالخير لقائد شبيبة سكيكدة، كما زاره البعض في منزله وقاموا بالرفع من معنوياته، كما تلقى دعما معنويا واسعا من قبل زملائه اللاعبين.