العثور على صور لرجال ونساء وحروز داخل مسكن مشعوذ في السوقر بتيارت

تمكنت مصالح الشرطة بأمن دائرة السوقر بتيارت، من توقيف مشعوذ لتورطه في قضية ممارسة أعمال الشعوذة والعرافة وتمزيق المصحف الشريف.

عملية الاطاحة بالمشعوذ البالغ 54 سنة، تمت اثر معلومات مفادها وجود شخص يمارس السحر والشعوذة بمنزله بأحد أحياء مدينة السوقر.

واستغلالا لذلك تم الترصد للمتهم، وبناء على إذن بالتفتيش الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة السوقر تم تفتيش مسكنه.

وتم ضبط وحجز بداخله على مصحف ممزق، صور لأشخاص من الجنسين، أحراز مكتوب عليها طلاسم، مادة الرصاص وشموع.

كما تم العثور بمنزل المشعوذ على عقاقير مختلفة وبخور، مادة سائلة وغيرها من ادوات الشعوذة حيث تم حجزها.

وتم توقيف المتهم وبعد استكمال الاجراءات القانونية، قدم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة السوقر، الذي أحال القضية لإجراءات المثول الفوري.

وصدر في حق المتهم 3 سنوات حبسا نافذة، وغرامة مالية قدرها 100,000دج عن ممارسة ىالشعوذة والعرافة وتمزيق المصحف الشريف.