العثور على ضحية السقوط من أعلى جسر في قسنطينة

تمكنت إسعافات الحماية المدنية مدعمة بفرقة الغطاسين وفرقة التسلق في الأماكن الوعرة بقسنطينة، اليوم الخميس، من العثور على شاب سقط من أعلى جسر.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تدخلت ذات المصالح، لأجل حادث سقوط شخص من علو حوالي 80 متر أسفل جسر ملاح سليمان.

ويتعلق الأمر بالضحية “ب.ذ” من جنس ذكر، ويبلغ من العمر 18 سنة، حيث وجد وهو متعدد الاصابات.

وقدمت للضحية، الإسعافات بعين المكان وتم اجلائه على قيد الحياة إلى المستشفى الجامعي قسنطينة.