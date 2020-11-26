العثور على طائر النسر الأبقع “نسر روبل” النادر في منطقة تيديكلت بأولف في أدرار

تمكن اليوم الخميس فريق من محافظة الغابات بادرار رفقة المصالح الامنية والبيطرية المختصة من العثور و إسترجاع واحد من أنواع الطيور والنسور النادرة وهو نسر روبل الأبقع.

وهذا بعد أن تم ابلاغهم والعثور عليه من قبل احد المواطنين بالمنطقة وهو أستاذ في مادة العلوم الطبيعية والذي تمكن من العثور عليه في حوض لتربية الاسماك في بستانه وبحسبى الفرقة المكلفة بمراقبة شبكة الطيور المهاجرة.

في ذات السياق ان هجرة مثل هذه الطيور النادرة والتي كثرت في السنوات الاخيرة جاءت نتيجة التقلبات المناخية وتواجد الاحواض السمكية المنتشرة في كثير من البساتين والحقول الفلاحية بالمنطقة.

والتي تستقطب مختلف أنواع الطيور هذا وتجدر الاشارة الى أن النسر الأبقع نسر روبل يعيش على حافة التلال والجبال، في البيئات المفتوحة والقاحلة.

خاصة في منطقة دد الساحل و الصحراء من السنغال إلى شمال نيجيريا و السودان ، وغرب إثيوبيا وغيرها .