العثور على طردين مفخخين مرسلين إلى هيلاري كلينتون وأوباما 

عُثر على طردين مفخخين في منزل الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون وزوجته هيلاري، والرئيس السابق باراك أوباما، الإثنين الماضي.

وحسب تصريحات جهاز الخدمة السرية الأمريكية، التي نقلتها وسائل الإعلام المحلية اليوم الأربعاء، فإنه تم العثور على مواد ناسفة في مكتبي هيلاري كلينتون في نيويورك وأوباما في واشنطن.

وقال جهاز الخدمة السرية، وهو وكالة لإنفاذ القانون تحمي مسؤولي الحكومة الأمريكية الحاليين والسابقين، إنه اعترض الطردين المشبوهين.

وقالت الوكالة في بيان لها إنه تم العثور على الطرد المرسل إلى كلينتون في منزلها في مقاطعة ويستشيستر بنيويورك، واعترض أفراد جهاز الخدمة السرية الطرد المرسل لأوباما في واشنطن، بحسب البيان.

وأضاف البيان: “تم اكتشاف الطردين خلال إجراءات مسح روتينية للبريد على أنها مواد ناسفة محتملة، وتم التعامل معها بشكل ملائم على هذا النحو”.

ولم يتعرض الزوجين كلينتون وأوباما إلى أي أذى او خطر، ويعمل جهاز الخدمة السرية على التحقيق لمعرفة مدبر مرسل الطردين.