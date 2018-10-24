العثور على طفلة مشنوقة بواسطة حبل بمنزلها العائلي في وهران

علمت النهار من مصادر استشفائية أن طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات تم العثور عليها مشنوقة بمنزلها العائلي الواقع بمرسى الحجاج بوهران.

الضحية المدعوة “ب.نورة” التي تدرس بالابتدائي وجدت معلقة بواسطة حبل بإحدى غرف المنزل بعد عودتها من المدرسة بينما كانت لوحدها،

حيث وحسب مصادر مطلعة ذهبت والدتها بعد مرافقة ابنتها لمؤسستها التعليمية لقضاء بعض الأمور الخاصة بزوجها الذي توفي قبل 3 أشهر،

لتترك مفتاح المنزل عند جارتها مطالبة أياها بتسليمه لابنتها الضحية بعد عودتها من مقاعد الدراسة التي وجدت من قبل والدتها والجيران مشنوقة بواسطة حبل.

حيث قامت عناصر الحماية المدنية بنقل جثة الضحية بعد معاينتها بموقع الحادثة إلى مستشفى المحقن فيما فتحت مصالح الأمن المختصة تحقيقا للوقوف على ملابسات الواقعة.