العثور على طفل تائه بمنطقة رشاق في المسيلة

تدخلت مصالح الحماية المدنية، في المسيلة، ليلة أمس الجمعة، من أجل البحث على طفل تائه بمنطقة رشاق ببلدية أمجدل.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تم العثور على الطفل التائه، والبالغ من العمر 3 سنوات، بعد أكثر من 8 ساعات من البحث، وهو في حالة صحية جيدة.

وشارك في عملية البحث، السلطات المحلية المدنية والأمنية وممثلي المجتمع المدني والمواطنين.

وسخّرت مديرية الحماية لولاية المسيلة لهذه العملية، 35 عونا بمختلف الرتب، و3 سيارات إسعاف، وشاحنتي إطفاء، و3 سيارات اتصال.