العثور على طفل في السابعة من عمره إختفى ببن جراح في قالمة

تمكنت عناصر الدرك الوطني من العثور على طفل في السابعة من عمره اختفى مند ساعات ببلدية بن جراح في قالمة.

وحسب مصادر لـ النهار فإن العملية جاءت إثر شكوى تقدمت بها عائلة الطفل مفادها اختفاء ابنهم في ظروف غامضة، من أمام منزل أحد أقاربهم أثناء زيارة عائلية.

أين استدعى الأمر التدخل و فتح تحقيق والبحث عن الطفل، مع تكثيف عنصر الإستعلماتي

حيث تم العثور عليه بعد أكثر من 8 ساعات كاملة من البحث بعيدا عن مقر بلدية بن جراح ب 2 كلم ، حيث تم تحويله على مقر الدرك الوطني و التكفل به و إخطار عائلته.

هدا وقد فتحت عناصر فرقة الأحداث للدرك الوطني بقالمة تحقيق أمني لمعرفة الأسباب الحقيقية لهدا الاختفاء الغامض الدي أدخل عائلة الطفل في هستيريا.