العثور على طفل كان مفقودا في الاغواط

تمكنت الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، من العثور على طفل يبلغ 5 سنوات على بعد 3 كلم من مقر سكنات في الأغواط.

وجاء في بيان الحماية، أن الأخيرة تدخلت لأجل عملية بحث وانقاذ اثر إبلاغ بإختفاء طفل يبلغ من العمر 5 سنوات بالمنطقة المسماة تعسيس ببلدية واد طويل دائرة ڨلتة سيدي سعد.

وتم توجه مصالحنا الى عين المكان أين باشرت عملية البحث حيث تم العثور على الطفل بمكان يبعد حوالي 3كلم عن مقر سكناه في حدود الساعة 1:30 من صباح 7 جويلية 2020 .

ويتواجد الطفل في صحة جيدة وسط فرحة عارمة لذويه واهله ولأعوان الحماية المدنية والدرك الوطني.