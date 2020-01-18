العثور على طفل مشنوقا في بيته العائلي بسطيف

تم، صبيحة اليوم السبت، العثور على طفل، مشنوقا داخل بيته العائلي، في ولاية سطيف.

وحسب المعلومات الأولية، فإن الطفل يبلغ من العمر 12 سنة، ويقطن بحي 250 مسكن بمدينة صالح باي.

وحسب مصادر النهار اون لاين، فإن الطفل فاتح بومدين الذي يدرس بالسنة الخامسة ابتدائي كان يجرب في كل مرة كيف يشنق نفسه إلا أن ضبط من طرف والده، لينزل عليه أباه بوابل من الانتقادات واللوم عليه وتحذيره بعدم الرجوع للعب بأحبال الموت.

وبعد أن اختفى من الأنظار، قامت شقيقة الضحية عند خروجها من المطبخ بالتوجه لمعرفة سبب صمته، أين عثرت عليه مشنوقا بخمار والدته بغرفة نومه.

وأكد نفس المتحدث أن الجثة نقلت إلى مستشفى عين ولمان.

وفتحت مصالح الشرطة تحقيقا معمقا لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء الفاجعة.