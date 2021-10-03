العثور على طفل مفقود غريقا بخزان مائي في الشلف

تم العثور على الطفل الذي كان محل بحث في الشلف، منذ يوم أمس، غريقا داخل غرفة صمامات لشبكة التزويد بالمياه الصالحة للشرب مملوءة بالماء، بحي بن سونة.

وحسب بيان ل مديرية الحماية المدنية بالولاية، تدخلت ذات المصالح، في حدود الساعة 10سا صباحا اثر معلومات وردت من مصالح الشرطة عن احتمال سقوط الطفل داخل هذه الغرفة.

ويبلغ الطفل من العمر 11 سنة ويقطن بحي بن سونة.

و بعد عملية امتصاص المياه تم العثور على الضحية جثة هامدة بحضور كل من وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف، ورئيس الدائرة و مصالح الامن.

وأشر البيان، إلى أن ملابسات الحادثة مجهولة وأن التحقيق جاري من طرف المصالح المختصة.