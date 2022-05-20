العثور على طفل من عين البيضاء في أم البواقي داخل منزل سوق أهراس

كللت، أمس الأول، الهبة الكبيرة التضامنية بين أفراد المجتمع بمعية أجهزة الأمن. من درك وشرطة بمدينة عين البيضاء في ولاية أم البواقي. بالعثور على الطفل “عبد اللاوي إبراهيم” البالغ من 8 سنوات من عمره والمختفي عن الأنظار منذ نحو 3 أيام.

أي من يوم خروجه من المنزل العائلي الكائن بحي المستقبل من أجل شراء أغراض لوالدته البالغة من العمر31 سنة. إلا أنه لم يعد إلى المنزل بعدة مدة طويلة، مما زاد في قلق وحيرة أمه.

الأمر الذي اضطرها إلى التبليغ عن اختفاء ابنها القاصر لدى مصالح الأمن. ومن ثم بدأت التحقيقات وعملية البحث والعمل الميداني من قبل أجهزة الأمن مدعمين بفعاليات المجتمع المدني. الذين خرجوا إلى أطراف المدينة بعدما تأكدوا أنه لا جدوى من البحث في المدينة. مدعمين بعناصر الدرك الذين استعانوا بالكلاب المدربة والشرطة في الوقت الذي كان فراد هذه الأخير يقومون بعمل آخر ومواز. ألا وهو التحري في أبسط الأمور من أجل الوصول إلى خيط رقيق قد يحل طلاسم اختفاء الطفل إبراهيم.

بعد اختفائه منذ 3 أيام

وما هي إلا ساعات حتى تيقن رجال الضبطية القضائية إثر معلومات بأن الطفل موجود مع والده بأحد المساكن بقرية ببلدية سافل الويدان في ولاية سوق أهراس. وتم تمديد الاختصاص لمداهمة المكان المشبوه مدعمين بعناصر أمن سدراتة. حيث تم العثور على الطفل داخل أحد المنازل وحيدا وسالما ومعافى وفي صحة جديدة. وقد تم تسليمه إلى والدته، فيما لا تزال التحقيقات متواصلة من قبل أجهزة الأمن بمدينة عين البيضاء من أجل الوصول إلى الإجابة عن أمرين. وهما من قام باختطاف الطفل وإحداث حالة هلع ورعب وسط أهله وسكان المدينة؟ وما الغاية من وراء ذلك؟.

تواصل التحقيقات لفك لغز اختفاء طفلة في بوغرارة السعودى

وفي ذات السياق، ما تزال التحقيقات مصالح الدرك الوطني ببلدية بوغرارة السعودي مستمرة من أجل الكشف عن ملابسات وحيثيات اختفاء طفلة “م. نرمين” البالغ من العمر 16سنة والمختفية عن الأنظار لأكثر من أسبوع دون تظهر عنها أي أخبار رغم ما تبذله عائلتها من جهد من أجل إيجادها عقب اختفائها عن المنزل العائلي في ظروف غامضة.