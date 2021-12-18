العثور على طلاسم وسحور داخل مقبرة في الوادي!

الحادثة انطلقت بناءً على نداء لفتاة من باتنة

عثر عدد من المواطنين في بلدية ڤمار شمال ولاية الوادي، على طلاسم وأشياء غريبة تستعمل في السحر تمّ دفنها في مدخل مقبرة الجهة.

وحسب السكان، فإن عملية البحث جاءت بناءً على نداء عبر مواقع التواصل الاجتماعي لفتاة من ولاية باتنة طلبت من سكان ڤمار إزالة سحر وضع لها في المقبرة، وبالضبط عند بابها، وهي تعاني من الأمراض والهموم ودوام الأحزان عليها، وبعد تبليغ إمام من الجهة بالخبر، تقرر القيام بعملية بحث وتمشيط في المقبرة، وبصفة أخص عند الأبواب، ليتم العثور عليه وبنفس الأوصاف التي نشرت سابقا في النداء، ومباشرة قام الإمام بفك خيوطه ورشه بالماء على أمل إزالة الشر الذي به.

وعرفت الحادثة استنكارا واسعا لدى السكان، الذين طالبوا بضرورة إغلاق المقبرة وفتحها في أوقات معينة للزيارة أو أوقات الدفن فقط.