العثور على عائلة ضلت طريقها وسط الغابة في جيجل

تعرضت أول أمس عائلة تنحدر من ولاية قسنطينة للاختفاء المفاجىء بعدما انقطع التواصل والاتصال بأفرادها لازيد من 12 ساعة.

وحسبما علمته النهار فإن العائلة التي جاءت من مدينة قسنطينة لقضاء العطلة الصيفية بمنطقة بني بلعيد ببلدية خيري وادي العجول شرقي عاصمة الولاية جيجل، تكون قد غادرت المنزل التي تقيم به الكائن بمنطقة أولاد ايزل الجبلية.

وغادرت العائلة المنزل منذ صبيحة اول أمس في حدود العاشرة صباحا متوجهة نحو شاطىء الساحل عبر المسالك الغابية الوعرة.

وهو الامر الذي تسبب في انقطاع الاتصال والتواصل بهذه العائلة المتكونة من الام وعدد من ابنائها.

ليتم بعد قرابة 12 ساعة اي في حدود العاشرة والنصف من الليل العثور عليها وسط الغابة من طرف مجموعة من الصيادين. وذلك بعدما ضلت طريقها وظلت تحاول البحث عن مسلك يساعدها سواء على الرجوع الى المنزل او إستكمال المسار نحو شاطىء الساحل.

عملية العثور على هذه العائلة التائهة وسط الغابة في وقت متأخر من الليل من طرف الصيادين أعاد للعائلة البهجة والفرح بعد حالات الاغماءات وسط افرادها بسبب ما عاشوه من لحظات الهلع والخوف.