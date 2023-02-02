العثور على عائلة متكونة من 3 أشخاص جثثا هامدة في تبسة

تدخلت للحماية المدنية بدائرة الكويف في تبسة، اليوم الخميس، لأجل تحويل جثث 3 أفراد من عائلة واحدة، من منزلهم العائلي، ببلدية عين الزرقاء.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية بالولاية، يتعلق الأمر برجل يبلغ 58 سنة، وسيدة تبلغ من العمر حوالي 48 سنة ورضيع يبلغ من العمر حوالي السنتين.

ووجد الضحايا، جثثا هامدة بمنزلهم العائلي بحي طريق الصفصاف ببلدية عين الزرقاء.

وتقوم مصالح الحماية المدنية في هذه الأثناء بتحويل جثث الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الونزة

هذا وباشرت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني تحقيقا بأمر من وكيل الجمهورية لمعرفة أسباب وملابسات الحادثة.