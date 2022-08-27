العثور على عجلات داخل غابة ببرحال في عنابة

عثرت دورية مراقبة لأعوان مقاطعة الغابات لدائرة برحال في عنابة، بالتنسيق مع المصالح الأمنية، أمس الجمعة، على عجلات مطاطية داخل الغابة.

وتأتي هذه العملية، حسب محافظة الغابات لولاية عنابة، في إطار حملة مكافحة حرائق الغابات لسنة 2022.

وحسب ذات المصدر، تم العثور على عجلات مطاطية داخل الغابة حيث تم نقلها الى مستودع المحافظة بمقاطعة الغابات برحال، رفقة أعوان إقليم واد لعنب.

هذا وخلفت الحرائق الأخيرة التي مست عدة ولايات شرقية من الوطن، خسائر بشرية ومادية كبيرة. أكثرها بولاية الطارف التي عرفت وفاة 36 شخصا وإصابة 161 آخرين.

كما سجلت ولاية سوق أهراس 5 وفيات واصابة 65 شخص لهم إصابات خفيفة. بينهم 4 مصابين بحروق خفيفة.

بينما سجلت ولاية سطيف وفاة شخصين وهم إمرأة ذات سن 58 سنة وإبنتها 31 سنة متأثرتين بحروق بليغة.