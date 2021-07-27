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العثور على عجلات مطاطية بأربع غابات في ولاية مستغانم

بقلم أمينة داودي
العثور على عجلات مطاطية بأربع غابات في ولاية مستغانم
إزالة العجلات المطاطية لتفادي حرق الغابات
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عثر أعوان مصالح الغابات على العديد من العجلات المطاطية على مستوى أربع غابات بولاية مستغانم.

وحسب بيان لوزارة الفلاحة، فإن العملية جاءت إثر القيام بعملية مراقبة وتنقية لحماية غابات الولاية من خطر الحرائق أمس. حيث عثر بكل من غابة الجعايلية، الطوافير، سبع عيون، التابعة لبلدية بن عبد المالك رمضان. وبغابة الشواشي التابعة لبلدية سيدي علي ما يتعدى 40 عجلة مطاطية مرمية داخل المحيط الغابي.

وأضاف البيان، أنه تم جمع العجلات المطاطية ووضعها بحظيرة بلدية بن عبد المالك رمضان، حيث يشارك في العملية كل من أعوان وإطارات المقاطعة. وكذا الأعوان الموسمين الخاصين بصيانة الغابات .

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