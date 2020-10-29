العثور على عشرينية وأم لطفلين متوفية شنقا عشية المولد النبوي الشريف

تم العثور على جثة امرأة تبلغ من العمر 26 سنة، وأم لطفلين، متوفية شنقا بواسطة وشاح داخل مسكنها العائلي المتواجد بمنطقة النخلة في الشلف.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالشلف، تم لإعلان عن هذا الحادث الأليم والذي وقع بالتزامن مع المولد النبوي الشريف، في حدود الساعة 13 سا و50 د من نهار اليوم الخميس.

أين قام عناصر وحدة الحماية المدنية بأم الدروع، بتحويل جثة السيدة، إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية بأولاد محمد.

وتبقى أسباب هذه الحادثة مجهولة، في انتظار التحقيق الذي باشرته المصالح المختصة التي كانت حاضرة بعين المكان.

للإشارة، أحبط ليلة أمس الأربعاء، عناصر الوحدة الرئسية للحماية المدنية بالشلف، محاولة ارتماء امرأة تبلغ من العمر 37 سنة من أعلى جسر حي الشقة ببلدية الشلف.

وتم إقناع السيدة، بالعدول عن هذا الفعل الدخيل على مجتمعنا و معتقداتنا، حسب ذات البيان.