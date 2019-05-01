العثور على عظام حمير مذبوحة مرمية على الطريق السيار في وهران

مواطنون اكتشفوها في منطقة بين حاسي بونيف وسيدي الشحمي

اهتز بعض المواطنين على وقع العثور على عظام موضوعة بأكياس بلاستيكية اشتبه في أنها لحمير مذبوحة على مستوى الطريق السيار الجديد الجاري إنجازه على مستوى منطقتي حاسي بونيف وسيدي الشحمي في وهران.

العظام التي كانت منتشرة بعين المكان بمنطقة معزولة كانت تنبعث منها روائح كريهة.

أكد بعض أعيان المنطقة من الموّالين أنه يشتبه بنسبة كبيرة أن تكون لحمير بعد ذبحها لاستغلال وتحويل لحومها للاستهلاك البشري.

خلال شهر رمضان وبأسعار منخفضة ببعض المحلات الفوضوية التي تسوق للحوم مفرومة مجهولة المصدر، بينما تم التخلص من رؤوسها لعدم انكشاف أمرهم.

وفيما أكد بعض ممن تحدثت إليهم «النهار» والعارفين بنشاط المواشي، بأنها يستبعد أن تكون لخرفان.

أكدت مصالح الدرك الوطني بعد فتحها لتحقيقات في القضية أن بعض الجزارين، إلى جانب الطبيب البيطري.

كشفوا أنها لكباش كبيرة وإن كان المكان المعزول الذي تم رميها به يثير العديد من علامات الاستفهام تستدعي أخذ الحيطة والحذر من قبل المواطنين

خصوصا ونحن على أيام من حلول شهر رمضان، أين يتم تسويق لحوم مجهولة النوعية والمصدر ببعض الأسواق المشبوهة.