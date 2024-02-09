العثور على عظام طفل توفي قبل 20 عامًا مدفونة في حديقة بيتهم

تم العثور على عظام طفل توفي قبل 20 عامًا في حديقة بيتهم. حسبما أعلن مكتب المدعي العام في بوبيني، فرنسا، اليوم الجمعة.

وينهي هذا الاكتشاف تحقيقا دام ثلاث سنوات لتحديد ما حدث لجثة الطفل البالغ من العمر 5 سنوات.

وفي عام 2021، توجهت والدة الطفلة إلى مركز الشرطة لتقديم شكوى بسبب التهديدات المتكررة ضدها.

ثم اعترفت للشرطة بأن زوجها، قتل ابنها قبل حوالي عشرين عامًا، ودفن جثته في القبو.

وأجرت الشرطة عمليات تفتيش في المكان بناء على تعليمات الأم، لكنها لم تعثر على شيء. إلا أن النيابة العامة في بوبيني لم تتخلى عن التحقيق، وفتحت تحقيقا قضائيا في 31 أوت 2023.

وفي هذا السياق تم استجواب زوج الأم. وأوضح في روايته للأحداث للمحققين أن زوجته هي السبب في وفاة الطفل. وأنه ساعدها في دفن الطفلة في أسفل الحديقة.

وبناء على طلب قاضي التحقيق، أجريت فحوصات جديدة. ولوحظ أن الطفل لم يظهر في دفتر العائلة، ولم يذهب إلى المدرسة. ولم يتم العثور إلا على وثيقة اعتراف بالطفل الذي وصل إلى فرنسا عام 2001.

وبعد اكتشاف العظام في الحديقة، تم نقل الزوجين. اللذين لا يزالان يعيشان في المنزل، إلى حجز الشرطة على الفور في 6 فيفري. ثم تم وضعهم في الحبس الاحتياطي.