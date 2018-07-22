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العثور على عملات صينية قديمة في منطقة خنان

فن وثقافة
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العثور على عملات صينية قديمة في منطقة خنان
بقلم مصطفى.ق

عثر خلال عمليات حفر بمقاطعة خنان وسط  الصين على 504 عملة معدنية على شكل مجراف.

يعود تاريخها لأكثر من ألفي عام  حسب  ما ذكرته وسائل الاعلام الصينية .

ويعود تاريخ العملات التي عُثر عليها بموقع بناء بمدينة سانمنشيا المنتصف الى  فترة الربيع والخريف 771 -476 قبل الميلاد.

استنادا الى تقرير لباحثون بمتحف  محلي، و تم الاحتفاظ بالعملات بإناء مصنوع من الطين.

وتوجد  434  عملة من بين ال504 المكتشفة مؤخرا في حالة جيدة  ولم يعثر الأثريون  على مقابر قديمة بموقع الحفر.

وقال لي شو تشيان  مدير المتحف المحلي انه من النادر العثور على مثل هذا العدد الكبير من العملات محفوظة  في حالة جيدة.

مضيفا أن الاكتشاف هام لدراسة تاريخ العملات الصينية.


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