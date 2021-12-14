العثور على فتاة مكبلة في وهران.. الأمن الوطني يصدر بيانا

أصدر الأمن الوطني لولاية وهران، بيانا حول قضية الفتاة، والتي تم العثور عليها مكبلة بشريط لاصق في حي إيسطو.

وأفاد بيان الأمن الوطني، أنه تم إيقاف المشتبه فيه في قضية الفتاة المكبلة.

وأشار البيان أن مصالح الشرطة لأمن دائرة بئر الجير تمكنت من توقيف المشتبه في القضية في ظرف قياسي.

كما أفضت التحقيقات المعمقة لذات عناصر الأمن إلى توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 33 سنة. على مستوى ضواحي منطقة دوار بوجمعة.

وحسب مصالح الأمن الوطني فقد كان المشتبه فيه على متن مركة من نوع بيكانتو. المستعملة في تحويل الضحية إلى حي ايسطو.

كما أشار بيان مصالح الأمن الوطني أن التحقيق مفتوح من قبل ذات المصالح الأمنية المختصة.

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