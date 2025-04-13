العثور على فواتير مرمية في النفابات ببرج الكيفان .. سيال توضّح

أصدرت مؤسسة “سيال” الجزائر اليوم فيديو توضيحي بخصوص الفيديو المتداول حول فواتير مرمية في النفايات.

وأوضحت مؤسسة “سيال” عبر صفحتها على الفيسبوك تم تداول اليوم على منصات التواصل الإجتماعي فيديو يظهر فواتير مياه ملقاة في حاوية نفايات بمنطقة موحوس ببلدية برج الكيفان.

وعلى إثر ذلك تُوضح شركة سيال لزبائنها الكرام والرأي العام ملابسات هذه الواقعة، وبعد إجراء تحقيق أولي، تبين أن الفيديو يخص 109 فاتورة تعود إلى شهر فيفري 2021.

كما أكدت مؤسسة “سيال” أن هذه الفواتير قديمة تحمل نموذجاً وأظرفةً لم تعد قيد الاستخدام حالياً.

وقد تم تسليم هذه الفواتير لزبائنها في حينه، مما يثير تساؤلات حول سبب نشر الفيديو بعد أربع سنوات من تاريخ إصدار الفواتير.

وقد باشرت سيال فور تسجيل الفيديو فتح تحقيق شامل لتحديد ملابسات هذه الحادثة المعزولة واتخاذ الإجراءات اللازمة.