العثور على قاصر مشنوقا بمنزلهم بعين طاية ..وتحقيقات حول لعبة الحوت الأزرق 

عثر مساء اليوم الخميس على شاب في 16 من العمر مشنوقا بواسطة حبل بمنزلهم في المرسى بلدية عين طايةً شرق العاصمة.

ورجّحت مصادر مقرّبة من “النهار أونلاين” أنّ الضحية يحتمل انه انتحر بواسطة لعبة الحوت الأزرق، وأنّ مصالح الأمن باشرت بفتح تحقيق لتحديد ملابسات الحادثة

وهذا باستغلال هاتف الضحية الذي تمّ حجزه في إطار التحقيقات السارية.

ويتواجد حاليا الضحية المرحوم بمستشفى عين طاية لأجل اجراء تشريح الجثة وتحديد سبب الوفاة.

وكشفت ذات المصادر أن المرحوم لم يكن يعاني من اَيّ ضغوطات نفسية او مشاكل عائلية وانه كان مداوم على دراسته في أحسن الظروف.

وفِي انتظار ما ستكشف عنه التحريات الجارية وتحديد السبب المباشر لانتحار الضحية.