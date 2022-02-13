العثور على قردين من فصيلة “الشامبنزي” في غابات “البويهي” بتلمسان!

كانا في وضع حرج وينحدران من سلالة مهددة بالإنقراض

تسلمت، أمس، محافظة الغابات في ولاية تلمسان، قردين صغيرين قصد التكفل بهما، وفق التنظيمات والتشريعات التي تحفظ الحيوانات المهاجرة، خاصة تلك التي تقع في خانة الخطر المهدد للحياة.

وجاء ذلك في أعقاب العثور على القردين خلال دورية لحرس الحدود الجزائري في المكان المسمى “ملايات” المنتسب لغابات منطقة “البويهي” الحدودية، والتي تقع جنوب تلمسان، ليتم عرضهما على مصالح محافظة الغابات، وبحضور الطبيب البيطري، تبين أن القردين كانا في حالة مزرية.

وعن النوع الذي ينتميان إليه، يرجح أنهما ينحدران من فصيلة “الشامبنزي” pantroglodytes، وفي وقت تطلب حالهما الصحي وضعهما تحت العناية البيطرية المشددة، تم التنبيه إلى أن الفصيلة التي ينتسبان إليها مهددة بالإنقراض وفق الملحق الأول لاتفاقية “سيتاس”.

هذا ولم تُعرف بعد الأسباب التي جاءت بهذين القردين إلى الحدود الغربية، في انتظار ما ستسفر عنه عمليات تمشيط المكان بحثا عن المزيد.