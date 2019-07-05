العثور على قنبلة يدوية تعود للحقبة الاستعمارية بعين تيموشنت

عُثر بقرية “واد الثلاثة” ببلدية وادي الصباح، التابعة إقليميا لدائرة عين الأربعاء بولاية عين تموشنت، على قنبلة يدوية تعود إلى الحقبة الاستعمارية، حسبما علم من مصادر “النهار”

و قامت مصالح الدرك الوطني والمصالح العسكرية، بجميع الإجراءات اللازمة، عن طريق تشكيل حزام أمني وتطويق المكان واستدعاء الجهات المختصة، التي فجرت القنبلة التي تم العثور عليها من طرف عمال الأشغال العمومية في عين المكان.

في وقت تّم مباشرة فيه الجهات الأمنية تحقيقاتها، من أجل مسح ذات المنطقة لتفادي أي بقايا للألغام او قنابل مماثلة.