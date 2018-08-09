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العثور على كمية جديدة من الذخيرة ببني صاف في عين تموشنت

أخبار الجزائر
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العثور على كمية جديدة من الذخيرة ببني صاف في عين تموشنت
بقلم كمال بوعزة

عثرت عناصر الدرك الوطني للكتيبة الاقليمية ببني صاف بولاية عين تموشنت على كمية جديدة من الدخيرة.

المتمثلة في 61 رصاصة البعض منها من نوع “اف ام” وكمية منها من نوع “كلاشنكوف”.

حيث ياتي العثور على الكمية بعد مواصلة البحث اثر العثور على 47 رصاصة امس باحد الشواطئ الصخرية بالقرب من ميناء.

بمحاداة الطريق الرابط بين الميناء وشاطئ سيدي بوسيف.

ليصبح مجمل عدد الذخيرة التي تم العثور عليها 108 رصاصة.

وتتواصل عملية البحث من طرف ذات العناصر بمعية غواصين من فرق حرس السواحل.

فيما فتحت مصالح الدرك تحرياتها لمعرفة مصدر هده الدخيرة.


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