العثور على كمية من المخدرات داخل اسطبل بتلمسان

تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة المخدرات بتلمسان، من حجز كمية من المخدرات.

الكمية المحجوزة قدر وزنها بـ 71 كلغ و500 غرام.

العملية جاءت إثر معلومات وردت الى مصالح الأمن مفادها وجود كمية من المخدرات داخل إسطبل كائن بقرية البخاتة بمغنية.

وبموجب إذن بالتفتيش صادر عن محكمة مغنية، أسفرت العملية عن حجز كمية معتبرة من المخدرات، قدر وزنها بـ 71 كلغ و500 غرام من القنب الهندي م

الكمية كانت خبأة بإحكام داخل صناديق بلاستيكية كانت موضوعة بإحدى زوايا الإسطبل.

وبعد التحقيقات تم التعرف علي هوية المشتبه فيهوتوقيفه من طرف قوات الشرطة.

ويتعلق الامر بالمدعو د م 30 سنة، وبعد التحقيق مع هذا الأخير تبين أن لديه شريك آخر في هذه العملية، وعليه تم تتبع تحركات شريكه وتوقيفه ببلدية بني بوسعيد على متن مركبة من نوع رونو .