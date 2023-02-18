العثور على كنز تحت الأنقاض في تركيا!

عثر رجال الإطفاء الأتراك الذين نفذوا عمليات البحث والإنقاذ في مدينة غازي عنتاب المتضررة من الزلازل في كهرمان مرعش، على قرابة مليوني دولار.

وتم العثور على المبلغ في موقع عائشة محمد بولات المنهار في المدينة، بجانب شخص أخرجوه من تحت الأنقاض.

وقام رجال الإطفاء بتوثيق عملية سحبهم للأموال بكاميرات هواتفهم، ووضعوها في حقيبة سوداء. ليسلموها برفقة فرق العمليات الخاصة، إلى الشرطة مقابل تقرير.

وقال كافر يلماز، رئيس إدارة الإطفاء في بلدية غازي عنتاب، إنهم يواجهون مثل هذه المواقف كثيرا.

وأضاف عنصر آخر من الإطفاء يدعى غاليب دوردو، إنهم يحاولون أولا إخراج الناس من تحت الحطام أحياء، وهذه أولويتهم.