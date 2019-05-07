العثور على كهل ميت داخل جامعة سعد دحلب بالبليدة

عثر طالب جامعي على جثة كهل يبلغ من العمر 50 سنة ملقاه على الارض داخل كلية الزراعة التابعة لجامعة سعد دحلب بالبليدة.

و تم ابلاغ مصالح الفرقة الاقليمية للدرك الوطني باولاد يعيش بالحادث ، اين تنقلت ذات المصالح رفقة عناصر الحماية المدنية لدائرة اولاديعيش الى عين المكان.

حيث تم نقل جثة هذا الاخير الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى فرنس فانون بالبليدة.

وحسب مصدر خاص لنهار فان الضحية كان موظف سابق بالإقامة الجامعية رقم 1 التابعة لجامعة البليدة 1.

كما كشف ذات المصدر فان هذا يعاني اضطرابات نفسية وهو أب طفل ويقيم بمدينة بوعرفة.

كما تم فتح تحقيق معمق من طرف ذات المصالح لتحديد سبب الحقيقي لوفاة الكهل او تأكيد فرضية القتل.