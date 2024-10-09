العثور على لاعب باناثينايكوس “جورج بالدوك” ميتاً

كشفت تقارير إعلامية يونانية، اليوم الأربعاء، عن العثور على اللاعب الدولي اليوناني، جورج بالدوك، ميتاً بمنزله.

ووفقاً لما ورد في تقرير موقع “S-Newsroom” اليوناني، فإن اللاعب، بالدوك، عثر عليه ميتا. بحمام السباحة بمنزله في مدينة جليفادا.

وأوضح المصدر أن اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً كان بمفرده في منزله، وعثر عليه غارقاً بحمام السباحة، وبجانب المسبح زجاجة كحول من نوع “فودكا”.

وكشف المصدر ذاته أنه تم اكتشاف جثة اللاعب بعد أن قامت زوجته بتنبيه أحد مقربيه بأن يتفقده في منزله. إثر انقطاع الاتصال مع مع زوجها مؤخرا.

ولم تكشف إدارة نادي باناثينايكوس اليوناني، لحد الآن، مستجدات بخصوص وفاة اللاعب. في انتظار نتائج التحقيقات التي فتحتها السلطات الأمنية اليونانية.

للإشارة، سبق للاعب، جورج بالدوك، أن خاض تجارب في الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ”. أبرزها في صفوف نادي شيفيلد يونايتد، كما مثّل المنتخب اليوناني الأول في 12 مباراة.