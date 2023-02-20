العثور على لحوم فاسدة بمطاعم مدرسية بعين الدفلى لليوم الثاني على التوالي

عثرت لجنة تفتيش ولائية، على لحوم فاسدة بمطاعم مدرسية بعين الدفلى لليوم الثاني على التوالي.

حيث أوفد الوالي، لجنة تفتيش ولائية، رصدت وجود لحوم عجول فاسدة بمطعم مدرسة في بلدية بئر ولد خليفة.

وترأس لجنة التفتيش، الأمين العام للولاية، وتم إيفادها اليوم بعد فضيحة اكتشاف لحوم دجاج فاسدة وإتلافها من دون محاضر.

وحذر منتخبون بالبلدية من كوارث أخرى قد تمس بالصحة العمومية، حذروا منها السلطات الولائية قبل أشهر من دون رد.

كما تحدث المنتخبون عن تراخيص بلدية غير قانونية لتزويد منازل بالماء الشروب مباشرة من البئر الارتوازية المخصصة للبلدية.