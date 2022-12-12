العثور على مؤثرة ميتة في غرفة نومها

تم العثور على مايا ميا ، مؤثرة الجمال ، ميتة في غرفة النوم في الفيلا الخاصة بها في جنوب إفريقيا.

وتم العثور على مؤثرة الجمال، مايا ميا، ميتة في غرفة نومها. وبحسب عناصر التحقيق الأولي ، فقد توفيت المؤثرة برصاصة في الرأس.

وبحسب المعلومات التي نقلتها صحيفة ديلي ميل البريطانية ، “كان بجانبها مسدس”. من جانبها ، قال صديقها إنه “أصيب بالصدمة جراء هذه المأساة”. لذلك تم فتح تحقيق لمحاولة تسليط الضوء على وفاة المؤثرة البالغة من العمر 39 عامًا.

وبحسب المقربين منها ، فإن مايا ميا “كانت تخشى أحياناً على حياتها”. كانت الشابة خائفة بشكل خاص من الرجال الذين يعملون لدى صديقها، وفقًا لأحد أفراد الأسرة الذي طلب عدم الكشف عن هويته.

وإذ تمت دراسة أطروحة الانتحار من قبل المحققين، فإن أقاربها لا يؤمنون بهذه الرواية. فيما تبقى التحقيقات جارية لكشف أسباب الوفاة.