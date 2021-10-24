العثور على مجوهرات وأورو بقيمة 5 ملايير مخبأة داخل طائرة للجوية الجزائرية

أحبطت مضيفة طيران بالجوية الجزائرية محاولة تهريب كميات كبيرة من المجوهرات والأموال بالأورو. حيث قدر وزنها بـ3 كيلوغرامات من الذهب ومبلغ 96 ألف أورو.

وحسب مصادر النهار أونلاين، فقد تمت محاولة تهريب المجوهرات والعملة الصعبة على متن طائرة قبل إقلاعها.

ووقعت الحادثة صبيحة اليوم قبيل إقلاع الطائرة في رحلة نحو دبي الإماراتية. حيث عثرت المضيفة على المجوهرات والأموال بالأورو كانت مخبأة بإحكام داخل الطائرة.

وقد سلمت المضيفة المجوهرات والأموال لمسؤوليها. حيث تم اتخاذ إجراءات قانونية في هذا الشأن.