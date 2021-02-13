العثور على محطة سرية للبث الرقمي وأجهزة حساسة مهربة في خنشلة

قواتBRI أوقفت 3 أشخاص وحجزت عتادا متطورا لفك التشفير

صاحب المحطة السرية كان يفك شفرة القنوات ويعيد بثها مقابل اشتراك سنوي

تمكن أفراد فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية خنشلة ليلة أول أمس، من توقيف ثلاثة أشخاص في العقد الثاني والثالث من العمر بخصوص قضية حيازة أجهزة حساسة ذات منشأ أجنبي متأتية عن طريق التهريب بصدد ممارسة نشاط إعلامي غير مرخص من خلال محطة بث أرضي رقمي عن طريق الموجات الهرتزية السلكية واللاسلكية دون رخصة، والولوج إلى قاعدة بيانات ومعطيات من دون ترخيص.

وقائع القضية تعود إلى ورود معلومات إلى عناصر الفرقة مفادها قيام أحد الأشخاص بإخفاء أجهزة دقيقة متطورة للبث والاستقبال يستعملها في عملية القرصنة وذلك على مستوى شقته الكائنة بمدينة خنشلة، ليتم فتح تحقيق ومباشرة التحريات اللازمة التي أفضت إلى أن المشتبه فيه قام بإنشاء منظومة للبث الأرضي الرقمي بطريقة غير قانونية من خلال إعداد تعديلات الترميز الترددي في أجهزة الإرسال والاستقبال باستخدام أجهزة حساسة بفك شفرات قنوات فضائية أجنبية وإعادة بثها للجمهور بعد إعادة تشفيرها وتحويلها من رقمي إلى أرضي نظير اشتراك سنوي، وبعد استصدار إذن بالتفتيش عن الجهات القضائية بخنشلة، تم التنقل إلى شقة المشتبه فيه الذي تم توقيفه بذات الحي لتتم عملية تفتيش المسكن بحضوره الدائم أين تبين أن المشتبه فيه قام بتحويل مقر إقامته إلى منظومة بث أرضي رقمي بطريقة غير قانونية، مستغلا العديد من الأجهزة وهوائيا خاصا مثبتا على سطح المسكن الذي يقيم فيه، عملية التفتيش أفضت إلى حجز 19 جهاز إرسال واستقبال نوع BEIN تحمل أرقام تسلسلية مختلفة، وجهاز استقبال نوع GEANT، وجهازي استقبال نوع STAR 7 ، وجهاز تدفق الأنترنت مودام 4G، وثلاثة وعشرون بطاقة اشتراك ممغنطة تحمل أرقام تسلسلية مختلفة، وخمس عشرة لوحة تحكم خاصة بأجهزة الاستقبال، وشاشات تلفزيونية كبيرة الحجم، ووحدة مركزية نوع HP، ومفكك الشفرات أجنبي المنشأ صنع في لاتفيا، وجهاز تحويل البث من الرقمي إلى الأرضي، وجهاز تخليق ترددات للإرسال والاستقبال نوع DVB SCRAMBLER، ومستقطب الشبكة متصل بالهوائي، وجهاز قياس ميجاهرتز نوع ” BAKU”، وجهاز استقبال فضائي صنع بكوريا مثبت على عمود حديدي بطول أربع 4 أمتار مثبت على دعامة حديدية، وجهاز تلحيم بالهواء الساخن نوع KADA، وجهاز متعدد القياسات ASTONI ، ومموج الطاقة، ودارة كهربائية لتموين الطاقة، ومحول الطاقة، ورأس استقبال خاص بهوائي من نوع ” geant”، ولوحتي مفاتيح جهاز إعلام ألي، وفأرتي جهاز إعلام ألي، وبطاريتين من الحجم الكبير نوع ARCO، وخمسة كوابل تغذية بالكهرباء، 41 كابل توصيل من مختلف الأحجام، و34 شاحن أجهزة استقبال، 7 مآخذ للكهرباء من مختلف الأحجام، كابل أسود حوالي 12 متريربط الهوائي بباقي الأجهزة، وأربعة كوابل خاصة بالهوائيات، ليتم حجزها وتحويلها رفقة المشتبه فيه إلى مقر الفرقة للتحقيق الذي أفضى إلى تحديد هوية شخصين شريكين للمشتبه فيه الرئيسي واللذين بدورهما يزاولان نفس النشاط ليخضعا لعملية التوقيف والتحويل إلى مقر الفرقة لاستكمال إجراءات التحقيق. وبعد استكمـال الإجراءات الشرطية المعمول بها، تـم إنجـاز ملـف جزائي ضـد المشتبـه فيهم بموضوع جنحة حيازة نظام لبث برامج كيفما كان تصميم هذا النظام وإعادة التوزيع المستعملة ونشر واستغلال حزمة الاتصال السمعي البصري من دون الحصول على رخصة، وجنحة النشر والاتجار بمعطيات مخزنة ومعطيات مرسلة عن طريق منظومة معلوماتية، وجنحة حيازة بضاعة أجنبية محظورة حساسة للغش من دون سند إثبات لغرض تجاري متأتية عن طريق التهريب، بموجبه تم تقديمهم أمام الجهة القضائية المختصة لدى محكمة خنشلة لاستكمال الإجراءات القانونية المعمول بها في الحالات المماثلة.