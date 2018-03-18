العثور على مخابر لإعداد الكوكايين داخل منازل فوضوية في تلمسان

بعد عملية مداهمات للدرك في شتوان

4 متورطين استغلوا مطابخ منازلهم لتحويل المخدرات الصلبة وتهيئتها للاستهلاك

أمر، في الساعات الأخيرة، قاضي التحقيق لدى محكمة تلمسان بوضع 4 أشخاص رهن الحبس المؤقت، عن جناية المتاجرة في الكوكايين بعد تحضيره، وكانت هذه الشبكة محل مطاردة وتحقيق معمق من طرف عناصر كتيبة الدرك الوطني في تلمسان بالتنسيق مع فرقة الدرك الوطني بشتوان.

حيث وردت إلى هذه الأخيرة معطيات أولية تتمحور حول امتهان أشخاص نشاطا مريبا داخل منازلهم التي حاصرتها لاحقا مصالح الدرك، وبعد مداهمتها وقف المحققون على وقائع مثيرة، تبين من خلالها أن المشتبه فيهم حولوا مطابخ منازلهم إلى مخابر سرية مجهزة بعتاد ومواد كيماوية لصناعة الكوكايين.

وفي التفاصيل، قالت مصادر «النهار» إن المتورطين في الشبكة كانوا يجلبون المادة الخام من الكوكايين من وهران، قبل إضافة إليها مواد أخرى يشتبه في أنها مسحوق مهلوسات وأدوية مهدئة بلغ وزنها الإجمالي حوالي 200 غ من أصل 90 غ من الكوكايين الخام.

كما عثر رجال الدرك داخل مطابخ منازل المتورطين على كميات من السكر والفرينة للتمويه على حيازة الكوكايين وإخفائها عند الشعور بخطر المداهمات المحتملة لرجال الدرك. وكشفت التحقيقات في القضية، أن مهام الموقوفين كانت تقتصر على تحضير الكوكايين قبل ترويجه بأسعار خيالية في الملاهي الليلية.

وما يزال المتهم الرئيسي في هذا النشاط في حالة فرار. من جهة أخرى، تمكنت ذات الكتيبة من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في التهريب الدولي للسيارات التي تدخلت وفق تسهيلات قانونية من الصحراء الغربية عبر موانئ الغزوات ومستغانم ووهران، حيث كانت هذه العصابة تقوم بتزوير البطاقات الرمادية، بعد نسخها في السكانير لإدخال سيارات فخمة من نوع «رونو» و«مرسيدس» و«بيجو» و«فولكس فاڤن» لسنة 2017 2018.

حيث تزور ملفاتها القاعدية في عدد من بلديات تلمسان على غرار البويهي وتيرني وشتوان من أجل وضع ترقيم ولاية تلمسان عليها، ومن أصل 200 ملف خاص بتزوير هذا النوع الجديد من للمركبات استرجعت قوات الدرك 10 سيارات بعد التنقل إلى عدة دوائر، منها الغزوات وندرومة وسبدو ومغنية، ولا تزال عملية الحجز والتوقيف متواصلة في هذا الإطار.