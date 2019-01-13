العثور على مخبأ خمور داخل «بوطاجي» يفتح بطريقة كهربائية في منزل المهرّب «النمس» !

شرطة الغزوات في تلمسان عثرت عليه بعد تنفيد عملية مداهمة

اكتشفت، أمس الأول، مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة الغزوات غرب إقليم ولاية تلمسان، مخبأ للخمور المهربة، كان أحد كبار بارونات التهريب بالمنطقة يستعمله لإخفاء سلعه عن أعين مصالح الأمن.

وحسب مصادر محلية مطلعة، فإن عملية الشرطة التي جاءت تتمة للتحقيقات المفتوحة مع بارون الخمور المدعو «النمس»، والذي ضبط متلبسا بتخزين أكثر من 1700 قارورة خمر في الجهة الخلفية لمسكن جده، قادت إلى اكتشاف مخبأ آخر للخمور، قام بارون التهريب بإعداده بطريقة لا يصدقها عقل.

وفي التفاصيل، أوضحت مصادر «النهار» أن البارون «النمس» قام بإعداد وبناء مبسط المطبخ «بوطاجي» بطريقة مجوفة لتخزين الخمور المهربة بداخله، لا يلفت النظر ولا يجلب الانتباه.

حيث جرى تصميم «البوطاجي» بوضع باب له يفتح بطريقة آلية بالطاقة الكهربائية، وبعد الوصول إلى المخبأ وتفتيشه تم حجز زهاء 879 وحدة من مختلف المشروبات الكحولية المهيأة للتسويق.

وعليه بلغت كمية الخمور المحجوزة أكثر من 2600 وحدة، كما تم تقديم المسمى «ق.م» أمام الجهات القضائية المختصة لمحكمة الغزوات عن تهمة المتاجرة في الخمور من دون رخصة.