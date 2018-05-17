العثور على مخبأ يحتوي على ترسانة من الصواريخ ببرج باجي مختار

كشفت مفرز للجيش الوطني الشعبي، إثر دورية على الشريط الحدودي ببرج باجي مختار، مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على 7 رؤوس صواريخ للمدفعية نوع BM-21 و7 حشوات دافعة و49 صاعق.

وحسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الخميس، فإن مفارز للجيش الوطني الشعبي، دمرت خلال عمليات منفصلة بكل من تيزي وزو، بجاية وجيجل.

12 مخبأ للإرهابيين و7 قنابل تقليدية الصنع، إضافة إلى كمية من الذخيرة ومعدات تفجير ومواد غذائية وألبسة وأغراض مختلفة.

فيما أوقفت مفرزة أخرى عنصر دعم للجماعات الإرهابية وضبطت مسدسا آليا بمستغانم.

ومن جهة أخرى، يضيف البيان، حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بعين قزام، 4.5 طن من المواد الغذائية، و850 لتر من الوقود الموجهة للتهريب.

في حين تم توقيف 20 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان وعين أمناس.