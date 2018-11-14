العثور على مخبر سري لصناعة الكيف داخل مزرعة في أم البواقي

الدرك أوقف 3 أشخاص وحجز 7 شجيرات قنب هندي بطول 150 سنتيمترا

قامت، مساء أول أمس، مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية بريش والتابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني في أم البواقي، بمداهمة مخبر تقليدي لزراعة القنب الهندي داخل مزرعة خاصة بدوار «الملاهتة».

وأفرزت العملية عن حجز 7 شجيرات من القنب الهندي مغروسة وسط ذات المزرعة، حيث بلغ طول الشجيرات المحجوزة المتر ونصف.

هذه العملية النوعية لمصالح الدرك الوطني جاءت إثر معلومات دقيقة تحصلت عليها الفرقة المذكورة، تفيد بقيام صاحب المزرعة بغرس شجيرات للقنب الهندي بين ثنايا 20 شجرة عادية غرست منذ فترة طويلة.

كما تم خلال ذات العملية حجز 393 بذرة للقنب الهندي كانت مغروسة داخل أكواب للقهوة، بالإضافة إلى 330 غ من مادة مطحونة متحصل عليها من طحن القنب الهندي.

كما تم ضبط وحجز معدات الغرس وأسمدة فلاحية تستعمل لإنجاح عمليات الزرع من خلال تخصيب التربة ومرآب لإنتاج القنب الهندي.

مصالح الدرك الوطني قامت باعتقال صاحب المزرعة «م.د» البالغ من العمر 60 سنة، رفقة ابنه وأحد عمال المزرعة البالغ من العمر 20 سنة.

كما قامت عقب العملية بفتح تحقيق رسمي معمق لتحديد ظروف وجود هذه الشجيرات وسط هذه المزرعة، التي استغل صاحبها عزلة المكان والأحراش المحيطة بها لزراعة القنب الهندي بطريقة غير مشروعة.

ومن أجل الوصول أيضا إلى مصدر تلك البذور ووجهة منتوج المخبر التقليدي قبل طرحه للتداول في صفوف المدمنين.