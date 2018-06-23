عثر عناصر حرس السواحل للفرقة الإقليمية لميناء بوزجار في ولاية عين تموشنت، على حطام بحري.

وهوعبارة عن مدفع قديم تم استخراجه من عمق البحر بمحاذاة شاطئ السبيعات التابع لبلدية المساعيد حسبما علم لدى ذات الهيئة.

و قد تم أمس الجمعة استخراج هذا الحطام البحري المتمثل في قطع أثرية عبارة عن مدفع قديم.

عثر عليه في عمق البحر غير بعيد عن شاطئ السبيعات في حالة “متدهورة” و لم يحدد بعد تاريخه الزمني حسبما أوضحه ذات المصدر.

و يبلغ طول هذه القطعة الأثرية 1.5 متر و عرضه 1.3 متر و يحتوي على ماسورة قطرها يساوي 40 سنتيمترا.

و مزوّد بعجلة واحدة قطرها 80 سنتيمترا حسبما أبرزته مصالح حرس السواحل لميناء بوزجار.

و من المرتقب أن يتم تحويل هذا المدفع إلى الجهات المختصة لتحديد حقبتها التاريخية بدقة.

و إجراء الدراسات الضرورية بشأنها حسبما تمت الإشارة إليه.