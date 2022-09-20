العثور على مذبح سري في رڤان بأدرار!

أفادت مصالح التجارة لولاية أدرار، نهار أمس، أنه وفي إطار برنامج عمل فرق الرقابة وقمع الغش على مستوى المفتشية الإقليمية للتجارة بدائرة رڤان الواقعة بنحو 150 كلم جنوب عاصمة الولاية أدرار، وخلال خرجات ميدانية لعدد من الأحياء بمدينة رڤان، وبالتنسيق مع المصالح البيطرية التابعة لمصالح الفلاحة بالولاية، فقد تم حجز كمية معتبرة من اللحوم الحمراء، وهي لحوم جمال حجزت على مستوى مذبح عشوائي وغير قانوني، تم العثور عليه بأحد الأحياء الشعبية غير بعيد عن المناطق والأحياء الآهلة بالسكان.

وأوضحت مصالح التجارة، أنه تم حجز قنطار وسبعة وخمسين كيلوغراما من اللحوم، أين تم تحويلها واتخاذ كل الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات ضد الشخص المخالف وتحويل ملفه إلى المصالج والجهات القضائية.

وتجدر الإشارة في نفس الصدد، إلى أن المنطقة تعرف انتشارا واسعا لمثل هذه المسالخ غير القانوينية، وخاصة على مستوى القصور، بسبب غياب المذابح وغلق الكثير منها، نظرا لغياب عوامل وشروط النظافة والذبح وغياب المياه وغير ذلك، حيث يتخوف الكثير من سكان هذه المناطق من انتشار وتنقل الأمراض والتسممات الغذائية، لا سيما عن طريق استهلاك اللحوم بمختلف أنواعها، موزاة مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة الموسمية والتي تفوق ٤٦ درجة مئوية أحيانا في هذه المنطقة التي تصنف ضمن أحر المناطق في العالم.

جدير بالذكر، فإن مصالح التجارة قامت خلال الأيام القليلة الماضية، بتنظيم حملات توعوية وتحسيسية مست وشملت مختلف مناطق الولاية حول طرق الوقاية من التسممات الغذائية، لا سيما خلال هذه الفترة من السنة، وذلك بهدف حماية المستهلك.