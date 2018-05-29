العثور على مذبح سري في غابة درميني ببواسماعيل

الدرك تمكن من حجز 3 أطنان من اللحوم الفاسدة

أوقف أفراد الفرقة الإقليمية لدرك الوطني في بواسماعيل، أمس، 6 أشخاص حولوا غابة مجاروة للطريق الولائي رقم 129 الرابط بين خميستي والشعيبة إلى مذبح للماشية وبيع مختلف أنواع اللحوم، في ظروف تنعدم فيها أدنى شروط النظافة، حيث يقومون بعملية الذبح بطريقة عشوائية، من دون مراعاة للقوانين المعمول بها.

ونقلت مصادر موثوقة لـ”النهار” أن العملية النوعية لمصالح الدرك الوطني التابعة لفرقة بوسماعيل جاءت إثر تحريات في شكوى قدمها مواطن تعرض لسرقة خرفانه، وخلال عملية البحث اكتشفت مصالح الدرك الوطني مذبحا غير شرعي داخل غابة درميني.

وعثرت على جلود ودماء إلى جانب المخلفات الأخرى لعملية الذبح غير الشرعي التي يزاولها مجموعة من الجزاريين غير الشرعيين المنحدرين من قرية درميني التابعة لبلدية خميستي.

وحسب مصادر “النهار”، فقد أفضت العملية إلى حجز 3 أطنان من اللحوم، تبين من خلال معاينتها من طرف الطبيبة البيطرية لبلدية بواسماعيل أنها غير صالحة للاستهلاك، حيث تم اتخاذ إجراءات إتلافها، في الوقت تم إعداد محاضر تخص المتابعة القضائية للجزارين الستة المنحدرين من عائلة واحدة.