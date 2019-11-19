العثور على مصاحف مدنسة داخل منزل مشعوذة تمارس السحر في السوقر بتيارت

تمكنت مصالح الأمن بالسوقر في تيارت، من توقيف إمرأة في الخمسينات من العمر، لتورطها في قضية تدنيس المصحف الشريف وممارسة السحر والشعوذة.

وحسب مصادر مطلعة، فإن عملية توقيف المشتبه بها تمت إثر تلقي معلومات حول نشاط إمرأة تمارس السحر والشعوذة بمنزلها بأحد أحياء مدينة السوقر.

وورد في تلك المعطيات أيضا أن مجموعة من النسوة كن يترددن بصفة مستمرة على منزل المشتبه بها.

وبعد الحصول على إذن بتفتيش المنزل من وكيل الجمهورية لدى محكمة السوقر، تمت مداهمة الموقع المشبوه، وتفتيش المسكن.

وقد انتهت عملية المداهمة والتفتيش بضبط مجموعة من النسوة بداخله والعثور على مصحفين مدنسين.

كما عثر أفراد الشرطة على أدوات تستعمل في ممارسة طقوس السحر والشعوذة، منها حروز وقارورات بها سوائل مختلفة الأنواع والألوان.

ومن بين المحجوزات التي ضبطتها الشرطة أعشاب متنوعة.

وبعد استكمال اجراءات التحقيق، جرى تقديم المشتبه بها للمثول أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة السوقر، الذي أحال ملف القضية على اجراءات المثول الفوري.

وبعد المحاكمة صدر في حق المتهمة حكم بالحبس النافذ عامين وتغريمها بـ100 ألف دينار، بعدما وُجهت لها تهمة ممارسة طقوس الشعوذة وتدنيس المصحف الشريف.