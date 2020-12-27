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العثور على معطف وحقيبة ظهر يعودان للمفقود موسى بلعيد بجبال الضاية في البليدة

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العثور على معطف وحقيبة ظهر يعودان للمفقود موسى بلعيد بجبال الضاية في البليدة
بقلم خالد زوبيري

تم اليوم الأحد، العثور على معطف وحقيبة ظهر يعودان للمفقود موسى بلعيد بجبال الضاية في البليدة.

هذا ولا تزال فرق الحماية المدنية وقوات الجيش والدرك  بصدد عملية البحث عن المفقود الليلة.

ومن جهته، أمر  المدير العام للحماية المدنية بتدعيم عملية البحث ابتداء من صبيحة يوم الاثنين بمايلي:

-إلتحاق فرقة متخصصة من الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل بالدار البيضاء منها الفرقة السينوتقنية للكلاب المدربة.

-فرقة التدخل من مديرية الحماية المدنية لولاية تيبازة.
-فرقة التدخل من مديرية الحماية المدنية لولاية عين الدفلى.
-مضاعفة تعداد فرقة التدخل التابعة لمديرية الحماية المدنية لولاية البليدة.

الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=940300

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